После подрыва пейджеров в Ливане рухнули акции компании Motorola

Начали дешеветь акции американской Motorola Solutions Inc, самого известного в мире производителя пейджеров.

Как сообщалось, 17 сентября сотни боевиков группировки «Хезболла» в Ливане получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи.

Следом за пейджерами, рациями и радиоприемниками начали взрываться ноутбуки, телефоны, домофоны и даже сканеры для отпечатков пальцев.

Рынки отреагировали на массовую атаку против членов «Хезболлы» из-за сломанных устройств связи.

Начали дешеветь акции американской Motorola Solutions Inc, самого известного в мире производителя пейджеров. К этому времени они росли.

Однако пользователи в сети идентифицировали пейджеры «Хезболлы» как Gold+. Их производит китайская компания Gold Apollo Co.

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