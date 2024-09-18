Після підриву пейджерів у Лівані впали акції компанії Motorola

Почали дешевшати акції американської Motorola Solutions Inc, найвідомішого у світі виробника пейджерів.

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Як повідомлялося, 17 вересня сотні бойовиків угруповання «Хезболла» у Лівані дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку.

Слідом за пейджерами, раціями та радіоприймачами почали вибухати ноутбуки, телефони, домофони та навіть сканери для відбитків пальців.

Ринки відреагували на масову атаку проти членів «Хезболли» через зламані пристрої зв'язку.

Почали дешевшати акції американської Motorola Solutions Inc, найвідомішого у світі виробника пейджерів. До цього часу вони зростали.

Однак користувачі в мережі ідентифікували пейджери «Хізбалли» як Gold+. Їх виготовляє китайська компанія Gold Apollo Co.

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