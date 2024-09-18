В Україні заблокували телеграм-канал, де погрожували влаштувати теракти у Львові

Стало відомо, його адміністрували із території рф.

Правоохоронці заблокували Telegram-канал, який розповсюджував попередження про теракти у львівських школах. Стало відомо, його адміністрували із території рф. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

Вказується, що на момент блокування на канал було підписано понад 2 500 користувачів.

«Відомо, що канал адмініструвався з території рф. Вже не вперше ворожа дезінформація намагається посіяти паніку та дестабілізувати настрої у суспільстві», - зазначили у МВС.

У відомстві додали, що наразі продовжується процес встановлення осіб, які причетні до поширення дезінформації.

У МВС запевнили, що безпеці громадян і особливо дітей у школах завжди приділяється особлива увага. На такі випадки у правоохоронців вироблено механізм.

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