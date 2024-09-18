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Операцію з підривом пейджерів у Лівані санкціонував уряд Ізраїлю

20:09, 18 вересня 2024
Операцію з детонації пейджерів у Лівані було схвалено під час зустрічей Біньяміна Нетаньяху з членами його кабінету і керівниками служб безпеки.
Операцію з підривом пейджерів у Лівані санкціонував уряд Ізраїлю
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Як повідомлялося, 17 вересня сотні бойовиків угруповання «Хезболла» у Лівані дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку.

Слідом за пейджерами, раціями та радіоприймачами почали вибухати ноутбуки, телефони, домофони та навіть сканери для відбитків пальців.

Операцію було схвалено раніше цього тижня в ході нарад з питань безпеки за участі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, високопоставлених членів його кабінету та голів служб безпеки. При цьому Ізраїль не поінформував США перед операцією. Про це повідомляє Axios.

Джерела вказують, що Ізраїль провів операцію, щоб вивести боротьбу з «Хезболлою» на новий рівень, намагаючись при цьому не допустити ескалації до рівня повномасштабної війни.

Операція нібито була спрямована на підрив довіри до «Хезболли» та створення у лавах угруповання відчуття, що вона повністю пронизана агентами.

За даними Al-Monitor, Ізраїль здійснив атаку після того, як розвідка зібрала інформацію про те, що двоє членів «Хезболли» помітили, що пейджери зламані.

Високопоставлені джерела в розвідці країни регіону повідомили, що рішення про проведення операції було «вимушеним».

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