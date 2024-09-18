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Операцию с подрывом пейджеров в Ливане санкционировало правительство Израиля

20:09, 18 сентября 2024
Операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена во время встреч Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Операцию с подрывом пейджеров в Ливане санкционировало правительство Израиля
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Как сообщалось, 17 сентября сотни боевиков группировки «Хезболла» в Ливане получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи.

Следом за пейджерами, рациями и радиоприемниками начали взрываться ноутбуки, телефоны, домофоны и даже сканеры для отпечатков пальцев.

Операция была одобрена ранее на этой неделе в ходе совещаний по вопросам безопасности с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, высокопоставленных членов его кабинета и глав служб безопасности. При этом Израиль не информировал США перед операцией. Об этом сообщает Axios.

Источники указывают на то, что Израиль провел операцию, чтобы вывести борьбу с «Хезболлой» на новый уровень, пытаясь при этом не допустить эскалации до уровня полномасштабной войны.

Операция якобы была направлена ​​на подрыв доверия к «Хезболле» и создание в рядах группировки ощущение, что она полностью пронизана агентами.

По данным Al-Monitor, Израиль совершил атаку после того, как разведка собрала информацию о том, что двое членов «Хезболлы» заметили, что пейджеры сломаны.

Высокопоставленные источники в разведке страны региона сообщили, что решение о проведении сделки было вынужденным.

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