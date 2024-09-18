В США сообщили о взрывчатке в машине перед выступлением Дональда Трампа — детали

Перед митингом Трампа произошел инцидент с сообщением о бомбе в автомобиле.

В США перед запланированным выступлением кандидата в президенты Дональда Трампа в автомобиле, находившемся у места проведения митинга, вероятно, нашли взрывчатку. Об этом сообщает Daily Mail.

Представитель полицейского управления округа Нассау подтвердил, что перед выступлением Трампа, где собираются тысячи фанатов MAGA, «произошло подозрительное событие».

Но нет «доказательств» в сообщении о том, что «найдено взрывное устройство».

«Сообщения о взрывчатке, найденной на месте, необоснованны», - заявил комиссар полиции округа Нассау Патрик Райд.

«Допрашивают человека, который, возможно, тренировал собаку для обнаружения бомб недалеко от места проведения митинга. Человек с собакой для обнаружения бомб ложно сообщил о находке взрывчатки, и сейчас этот человек был задержан полицией», — отметил он.

Последние сообщения о возможном нарушении безопасности Трампа поступили спустя всего три дня после ареста потенциального убийцы, который преследовал бывшего президента с винтовкой, когда тот играл в гольф в своем гольф-клубе Palm Beach.

Полиция, работающая совместно с Секретной службой, остается в состоянии повышенной готовности в этом районе за несколько часов до того, как бывший президент должен выйти на сцену.

Напомним, 15 сентября во Флориде вблизи гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, произошла стрельба. Агент службы безопасности открыл огонь по мужчине, который просунул сквозь ограждение винтовку. Правоохранители считают, что мужчина мог готовить покушение на политика.

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