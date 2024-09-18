Практика судов
  1. В Украине

НАПК выявило у экс-омбудсмена Людмилы Денисовой признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования более чем на 42 млн грн

19:35, 18 сентября 2024
Людмила Денисова на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины.
НАПК выявило у экс-омбудсмена Людмилы Денисовой признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования более чем на 42 млн грн
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что обнаружило у бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения почти на 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования более чем на 32,

«По результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн - не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн, якобы получены взаймы от третьего лица.

Такой заемщик сообщил, что его попросили оформить предоставление займа от своего имени декларанту, собственных средств в таком размере он не имел и фактически их не передавал», — рассказали в НАПК.

Агентство добавляет, что в декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн. грн.

Кроме того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК также установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларанткой денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает его законные доходы на 9,9 млн грн.

Так, в действиях экс-омбудсмена и экс-члена правления Пенсионного фонда Украины выявлены признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (недостоверное декларирование) и ст. 368-5 УК (незаконное обогащение).

По материалам полных проверок деклараций Национальная полиция Украины начала уголовные производства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья Верховного Суда Алла Олейник избрана судьей Конституционного Суда

Съезд судей Украины избрал Аллу Олейник новой судьей КСУ.

Съезд судей Украины утвердил новую редакцию Кодекса судейской этики

Судьи теперь смогут руководствоваться новой редакцией Кодекса судейской этики.

XX съезд судей Украины – текстовая и онлайн трансляция, день первый

Выборы судьи Конституционного Суда, утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

Глава ВСП Григорий Усик призвал делегатов съезда судей не срывать голосование за нового судью КСУ, потому что это требование международных партнеров

Председатель ВСП Григорий Усик объяснил делегатам съезда, что они должны проголосовать за нового судью КСУ и не должны возмущаться уровнем финансового обеспечения судов.

Глава Совета судей объяснил, откуда в проекте бюджета появилась норма о премиях судьям

Кабмин предлагает такую лазейку, чтобы не увеличивать пенсии судьям в отставке, ведь средств на это нет.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді