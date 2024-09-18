НАПК выявило у экс-омбудсмена Людмилы Денисовой признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования более чем на 42 млн грн

Людмила Денисова на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что обнаружило у бывшего омбудсмена Людмилы Денисовой, которая на конец 2023 года была членом правления Пенсионного фонда Украины, признаки незаконного обогащения почти на 10 млн грн и признаки недостоверного декларирования более чем на 32,

«По результатам проверки декларации за 2022 год установлены признаки недостоверных сведений более чем на 12,4 млн грн, из которых 2,4 млн грн - не отражены сведения о доходе, за счет которого декларантка осуществила погашение займа перед банком, и указала 10 млн грн, якобы получены взаймы от третьего лица.

Такой заемщик сообщил, что его попросили оформить предоставление займа от своего имени декларанту, собственных средств в таком размере он не имел и фактически их не передавал», — рассказали в НАПК.

Агентство добавляет, что в декларации за 2023 год указанное финансовое обязательство увеличилось до 20 млн. грн.

Кроме того, по результатам полной проверки декларации за 2023 год НАПК также установило признаки незаконного обогащения в связи с приобретением декларанткой денежных активов из неподтвержденных источников для погашения займа перед банком, размер которых превышает его законные доходы на 9,9 млн грн.

Так, в действиях экс-омбудсмена и экс-члена правления Пенсионного фонда Украины выявлены признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 Уголовного Кодекса Украины (недостоверное декларирование) и ст. 368-5 УК (незаконное обогащение).

По материалам полных проверок деклараций Национальная полиция Украины начала уголовные производства.

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