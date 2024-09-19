Организатор коррупционного преступления сможет избежать перспективы тюрьмы при разоблачении другого организатора – законопроект

Размер штрафа для коррупционеров в случае принятия законопроекта о соглашениях со следствием будет составлять от 340 тысяч до 102 млн грн.

В Верховную Раду внесли новую версию законопроекта об освобождении от перспективы тюрьмы подозреваемых или обвиняемых в коррупции лиц путем заключения соглашений со следствием. Если предыдущий законопроект 11340 получил много критики общественности, то этот проект получил одобрение от общественных антикоррупционных организаций. Также, как ранее объясняла председатель Комитета ВР по антикоррупционной политике Анастасия Радина, новый механизм соглашений со следствием — это обязательство перед ЕС, от выполнения которого зависит получение не менее 350 миллионов евро финансовой помощи в бюджет.

Итак, новый законопроект 12039 года зарегистрировали в парламенте 17 сентября народные депутаты Давид Арахамия, Анастасия Радина, Александра Устинова, Сергей Ионушас и другие.

Авторы нового законопроекта предлагают, чтобы соглашение со следствием мог заключить даже организатор коррупционного преступления.

А именно такое соглашение с организатором может быть заключено в случае совокупности двух условий:

разоблачение подозреваемым или обвиняемым другого лица или лиц в совершении коррупции, и если информация о совершении коррупции будет подтверждена доказательствами, и при полном или частичном возмещении организатором причиненного ущерба или причиненного вреда – если такой ущерб или ущерб был причинен (это новое основание будет определено в п. 2 ч. 4 ст. 469 КПК);

и при разоблачении им другого организатора коррупционного уголовного правонарушения или уголовного правонарушения, связанного с коррупцией.

Также проектом предлагается дополнить ч. 3 статьи 53 Уголовного кодекса нормы, предусматривающие, что дополнительное наказание в виде штрафа может быть назначено в случае, если оно не предусмотрено в санкции статьи, исключительно в случае утверждения судом соглашения о признании виновности в коррупции.

Как предлагают авторы, размер штрафа для коррупционеров будет определяться судом в следующих пределах:

от 340 000 грн. до 2 040 000 грн. – в случае совершения нетяжкого преступления;

от 2 040 000 грн. до 4 590 000 грн. – в случае совершения тяжкого преступления;

от 4 590 000 грн до 102 000 000 грн – в случае совершения особо тяжкого преступления.

Кроме того, законопроектом предусмотрено внести изменения в статью 65 УК и дополнить Уголовный кодекс статьей о возможности назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, в случаях заключения соглашения о признании виновности в отношении коррупционных уголовных преступлений или уголовных преступлений, связанных с коррупцией.

Ниже приводим сравнительную таблицу изменений.

Автор: Наталья Мамченко

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