Представители КСУ приняли участие в двусторонней встрече Украины и Еврокомиссии по осуществлению скрининга соответствия законодательства Украины праву ЕС

Представители Конституционного суда Украины приняли участие во второй двусторонней сессии Украина – ЕС в Брюсселе.

Судья Конституционного Суда Украины Виктор Городовенко и исполняющий обязанности руководителя Правового департамента Секретариата Конституционного Суда Украины Николай Гриценко в составе украинской делегации приняли участие во второй двусторонней встрече Украина – ЕС в рамках осуществления скрининга соответствия законодательства Украины праву Европейского Союза.

Представители Украины выступили со своими докладами.

В соответствии с повесткой переговорный раздел 23 «Судебная власть и основополагающие права» был основной темой встречи. В рамках этого переговорного раздела Виктор Городовенко представил доклад о деятельности Конституционного Суда Украины.

Судья рассказал о роли Суда как гаранта верховенства Конституции Украины, достижениях и вызовах, стоящих перед Судом, о состоянии дел с введением нового порядка отбора судей, дальнейших планов реформирования конституционного судопроизводства и усиления роли конституционной процедуры.

Виктор Городовенко проинформировал представителей Европейской комиссии о способе разрешения конфликта интересов в конституционном судопроизводстве, о вызовах и пробелах в регулировании особенностей полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни судей Суда.

Судья также отметил, что долгое время Суд функционирует в неполном составе, что создает определенную угрозу его нормальному функционированию. Он отметил, что Совещательная группа экспертов выполнила большой объем работы по оценке моральных качеств и уровня компетентности кандидатов на должность судьи Суда, но сложности возникают, в частности, из-за длительного назначения на должность из-за различных процедур назначения.

Виктор Городовенко очертил планы по повышению эффективности деятельности Суда и развитию конституционной юстиции в будущем. Среди них, в частности, повышение качества толкования правовых норм Судом в соответствии с европейскими стандартами в сотрудничестве с научно-правовыми учреждениями и юридическими школами, сотрудничество с Венецианской комиссией и другими органами и учреждениями Европейского Союза и Совета Европы, а также с иностранными органами конституционной юрисдикции.

После доклада судья ответил на вопросы представителей Европейской Комиссии.

Кроме того, представители Секретариата Суда: Лариса Бирюк, первый заместитель руководителя Секретариата – руководитель Департамента организационной работы, Марьяна Гайовская-Ковбасюк, руководитель Управления коммуникаций Суда и международного сотрудничества, Вячеслав Гергелийник, заместитель руководителя Правового департамента – руководитель управления обработки конституционных жалоб, Ольга Погребняк, заместитель руководителя Правового департамента – руководитель управления обработки конституционных представлений и конституционных обращений, Светлана Юрченко, главный консультант отдела сравнительных исследований управления сравнительно-правового анализа Правового департамента, принимавших активное участие в подготовке письменных ответов для Европейской комиссии в Брюсселе, также в двусторонней сессии Украина – ЕС в режиме онлайн.

Это была совместная работа, направленная на достойное представление Суда и Украины на международном уровне как будущее государство-член ЕС.

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