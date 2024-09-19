Галина Третьякова предлагает исключить из закона о судоустройстве запрет участия судей в забастовках

Но записать этот запрет в другом законе.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова вместе с коллегами-депутатами зарегистрировала законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» по участию в забастовках №12037.

Авторы предлагают исключить из закона о судоустройстве запрет участия судей в забастовках, а также исключить соответствующее положение о запрете профессиональным союзам сотрудников Службы судебной охраны и их членам организовывать забастовки или участвовать в них. Изменения вносятся в ч. 4 ст. 54 и ч. 6 ст. 162-1 Закона о судоустройстве.

Впрочем, соответствующие нормы будут в другом законе, который предлагают Верховной Раде принять указанные депутаты.

«В результате принятия законопроекта «О коллективных трудовых спорах» возникнет необходимость в законодательном урегулировании вопросов об уточнении некоторых положений Закона «О судоустройстве и статусе судей» и приведении соответствующих норм в соответствие с его положениями, обеспечении урегулирования отдельных вопросов, вытекающих из положений законопроекта, а именно – исключение соответствующих законодательных положений по ограничению и запрету участия в забастовках для судей и профессиональных союзов (их членов) Службы судебной охраны» - отмечают депутаты.

Зачем убирать эти нормы из профильного закона – непосредственно из проекта и пояснительной записки к нему не следует. Ведь, по сути, запрет судьям выходить на забастовку предлагают оставить, но урегулировать его в непрофильном для судебной ветви власти законе.

Так, согласно другому законопроекту Галины Третьяковой «О коллективных трудовых спорах» 12034 предлагается установить, что запрещается организовывать и участвовать в забастовках: прокурорам, судьям, членам Счетной палаты Украины, государственным служащим категорий «А» и «Б», уполномоченным на исполнение функций от государства, полицейским. Следовательно, предлагается исключить запрет из закона о судоустройстве, но записать его в другом акте, при этом приравняв судей к чиновникам.

Напомним, что обновленный Кодекс судейской этики, который 18 сентября утвердил Съезд судей Украины, предусматривает, что в ситуациях, когда независимость и авторитет судебной власти под угрозой, судьи имеют право выступать на их защиту как на национальном, так и на международном уровнях.

Также следует отметить, что в некоторых странах Европы забастовки судей являются привычной практикой. Например, в январе 2024 года в Словении судьи провели двухнедельную акцию протеста, чтобы выразить свое несогласие с уровнем зарплат, который, по их мнению, не соответствует зарплатам высокопоставленных должностных лиц в других двух ветвях власти.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.