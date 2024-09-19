Галина Третьякова пропонує виключити з закону про судоустрій заборону участі суддів у страйках

Але записати цю заборону в іншому законі.

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова разом з колегами-депутатами зареєструвала законопроект про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» щодо участі у страйках №12037.

Автори пропонують виключити з закону про судоустрій заборону участі суддів у страйках, а також виключити відповідне положення про заборону професійним спілкам співробітників Служби судової охорони та їх членам організовувати страйки або брати в них участь. Зміни вносяться до ч. 4 ст. 54 та ч. 6 ст. 162-1 закону про судоустрій.

Втім, відповідні норми будуть в іншому законі, який пропонують Верховній Раді прийняти зазначені депутати.

«Внаслідок прийняття законопроекту «Про колективні трудові спори» виникне необхідність у законодавчому врегулюванні питань щодо уточнення деяких положень Закону «Про судоустрій і статус суддів» та приведення відповідних норм у відповідність до його положень, забезпечення врегулювання окремих питань, що випливають із положень законопроекту, а саме – виключення відповідних законодавчих положень щодо обмеження і заборони участі у страйках для суддів та професійних спілок (їх членів) Служби судової охорони» - зазначають депутати.

Навіщо прибирати ці норми з профільного закону – безпосередньо з проекту та пояснювальної записки до нього не випливає. Адже, по суті, заборону суддям виходити на страйк пропонують лишити, але врегулювати її у непрофільному для судової гілки влади законі.

Так, відповідно до іншого законопроекту Галини Третьякової «Про колективні трудові спори» 12034 пропонується встановити, що забороняється організовувати та брати участь у страйках: прокурорам, суддям, членам Рахункової палати України, державним службовцям категорій «А» і «Б», уповноваженим на виконання функцій від імені держави, поліцейським. Отже, пропонується виключити заборону з закону про судоустрій, але записати її в іншому акті, при цьому прирівнявши суддів до чиновників.

Нагадаємо, що оновлений Кодекс суддівської етики, який 18 вересня затвердив З’їзд суддів України передбачає, що у ситуаціях, коли незалежність та авторитет судової влади під загрозою, судді мають право виступати на їх захист як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Також слід відмітити, що у деяких країнах Європи страйки суддів є звичною практикою. Наприклад, в січні 2024 року у Словенії судді провели двотижневу акцію протесту, щоб висловити свою незгоду із рівнем зарплат, який, на їхню думку, не відповідає зарплатам високопосадовців в інших двох гілках влади.

Автор: Наталя Мамченко

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