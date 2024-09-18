З’їзд суддів України затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики

Судді тепер зможуть керуватися новою редакцією Кодексу суддівської етики.

З’їзд суддів України 18 вересня затвердив у новій редакції Кодекс суддівської етики, який був розроблений за ініціативи і за безпосередньої участі РСУ. За проголосувало 188 делегатів, 40 проти, 15 утрималися. Нагадаємо, у роботі з'їзду суддів беруть участь 274 делегати.

Окрім дійсно цікавих моментів, таких як дозвіл суддям використовувати при підготовці судових рішень штучний інтелект та можливість публічно виступати на захист авторитету та незалежності судової влади, запропонований варіант змін у Кодекс містить і низку дискусійних пропозицій.

Наприклад, зміни у Кодекс фактично посилюють контроль над публічною поведінкою суддів та їх висловлюваннями, зокрема, у соціальних мережах.

Також оновлена редакція Кодексу суддівської етики дає можливість притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які зневажливо ставляться до суддівського самоврядування.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала новели Кодексу. Надалі РСУ буде працювати над коментарем до нього.

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію з заходу. Під час першого етапу з’їзду планується обрати суддю Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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