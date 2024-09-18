Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

З’їзд суддів України затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики

16:44, 18 вересня 2024
Судді тепер зможуть керуватися новою редакцією Кодексу суддівської етики.
З’їзд суддів України затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З’їзд суддів України 18 вересня затвердив у новій редакції Кодекс суддівської етики, який був розроблений за ініціативи і за безпосередньої участі РСУ. За проголосувало 188 делегатів, 40 проти, 15 утрималися. Нагадаємо, у роботі з'їзду суддів беруть участь 274 делегати.

Окрім дійсно цікавих моментів, таких як дозвіл суддям використовувати при підготовці судових рішень штучний інтелект та можливість публічно виступати на захист авторитету та незалежності судової влади, запропонований варіант змін у Кодекс містить і низку дискусійних пропозицій.

Наприклад, зміни у Кодекс фактично посилюють контроль над публічною поведінкою суддів та їх висловлюваннями, зокрема, у соціальних мережах.

Також оновлена редакція Кодексу суддівської етики дає можливість притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які зневажливо ставляться до суддівського самоврядування.

Раніше «Судово-юридична газета» детально описувала новели Кодексу. Надалі РСУ буде працювати над коментарем до нього.

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію з заходу. Під час першого етапу з’їзду планується обрати суддю Конституційного Суду України по квоті З’їзду суддів.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З’їзд суддів України затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики

Судді тепер зможуть керуватися новою редакцією Кодексу суддівської етики.

XX з’їзд суддів України – текстова та онлайн трансляція, день перший

Вибори судді Конституційного Суду, затвердження нової редакції Кодексу суддівської етики.

Голова ВРП Григорій Усик закликав делегатів з’їзду суддів не зривати голосування за нового суддю КСУ, бо це вимога міжнародних партнерів

Голова ВРП Григорій Усик пояснив делегатам з’їзду, що вони повинні проголосувати за нового суддю КСУ, і не повинні обурюватися рівнем фінансового забезпечення судів.

Голова Ради суддів пояснив, звідки в проекті бюджету з’явилась норма про премії суддям

Кабмін пропонує таку лазівку, аби не збільшувати пенсії суддям у відставці, адже коштів на це немає.

У Верховній Раді зареєстрували новий проект про звільнення корупціонерів шляхом угод зі слідством

Іноземні донори за прийняття реформи угод корупціонерів зі слідством можуть дати кошти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Гончарова
    Ірина Гончарова
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді