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Рада схвалила зміни до процедур медико-соціальної експертизи для осіб з інвалідністю

16:44, 18 вересня 2024
Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про удосконалення медико-соціальної експертизи.
Рада схвалила зміни до процедур медико-соціальної експертизи для осіб з інвалідністю
Джерело фото: acmc.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», парламент ухвалив в першому читанні законопроект, яким пропонується виключити норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності.

Як повідомила прес-служба парламенту, Верховна Рада України підтримала в першому читанні проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи» №11225, який передбачає внесення змін до процедур проведення медико-соціальної експертизи.

Законопроєкт пропонує оновити деякі положення Законів «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» та «Про реабілітацію у сфері охорони здоров’я». Зокрема, пропонується виключити обов’язковий медичний огляд в МСЕК (медико-соціальна експертна комісія) та надати людям право обирати формат участі в засіданні — особисто або дистанційно.

Крім того, законопроєкт передбачає обов'язкову взаємодію МСЕК з мультидисциплінарною реабілітаційною командою та своєчасне прийняття рішень про підтвердження статусу «особа з інвалідністю» чи «дитина з інвалідністю». Також планується, що інформація про результати медико-соціальної експертизи буде внесена до централізованого банку даних з проблем інвалідності та електронної системи охорони здоров’я, що сприятиме цифровізації процесів реабілітації.

Народні депутати під час розгляду законопроєкту висловили підтримку, наголошуючи на важливості цих змін для забезпечення прав осіб з інвалідністю.

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