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В Ливане снова громко, кроме пейджеров теперь взрываются ноутбуки, мопеды и даже сканеры отпечатков пальцев

18:33, 18 сентября 2024
В стране взрываются магазины сотовой связи и техника в домах.
В Ливане снова громко, кроме пейджеров теперь взрываются ноутбуки, мопеды и даже сканеры отпечатков пальцев
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В Ливане началась вторая волна взрывов. Как известно, там одновременно взорвались сотни пейджеров, которые боевики «Хезболлы» используют для связи.

Теперь вслед за пейджерами, рациями и радиоприемниками начали взрываться ноутбуки и телефоны. Об этом сообщают местные СМИ.

«Около 17:00 поступило сообщение о взрывах в Бейруте, Набатии и на юге Ливана, а также в Бекао (на востоке страны). В частности, сообщается о взрывах в районе мечети Аль-Каам в Дахии на юге Бейрута», – говорится в сообщении.

По предварительным данным, есть много пострадавших. Речь идет по крайней мере о сотнях людей.

Взрываются магазины сотовой связи и техника в домах. Начали гореть некоторые жилые дома, начали гореть.

Также взрываются мопеды и машины. Вспыхнули даже домофоны и сканеры для отпечатков пальцев.

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