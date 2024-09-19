В Одесской области судили водителя, который пьяным сбил пешехода и скрылся с места ДТП

26-летнего водителя приговорили к 8,5 годам за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В Одесской области суд приговорил 26-летнего мужчину к восьми с половиной годам лишения свободы за смертельное ДТП, которое он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель был лишен права управлять транспортными средствами на шесть лет. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Инцидент произошел 21 апреля вечером в городе Белгород-Днестровский. Как сообщает начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский, мужчина, работая на станции технического обслуживания, без разрешения владельца взял покататься легковой автомобиль «Mercedes», который находился на ремонте.

Двигаясь со скоростью 124 км/ч по улице Победоносцев, водитель наехал на 61-летнего пешехода, который пересекал дорогу в неустановленном месте. После столкновения водитель не остановился, чтобы оказать помощь пострадавшему, а продолжил бегство. На своем пути он въехал в ограждение частного домовладения, оставил авто и пошел в сторону работы.

Проверка показала, что содержание алкоголя в его организме превышало допустимую норму почти в девять раз. После задержания полицейские поместили автомобиль на штрафплощадку и назначили ряд судебных экспертиз. В ходе расследования правонарушителю были выдвинуты обвинения за незаконное завладение транспортным средством, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что привело к смерти пешехода, и заведомое оставление потерпевшего без помощи.

Суд, рассмотрев дело, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде восьми с половиной лет заключения, а также лишил права управлять транспортными средствами на шесть лет.

Правоохранители призывают всех участников дорожного движения соблюдать правила безопасности, в частности, не садиться за руль в состоянии опьянения и соблюдать скоростной режим. Пешеходам рекомендуется пересекать дорогу только в установленных местах и носить световозвращающие элементы в темное время суток для обеспечения видимости.

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