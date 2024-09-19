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На Одещині судили водія, який п’яним збив пішохода і втік з місця ДТП

07:54, 19 вересня 2024
26-річного водія засудили до 8,5 років за смертельне ДТП у стані алкогольного сп’яніння.
На Одещині судили водія, який п’яним збив пішохода і втік з місця ДТП
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На Одещині суд засудив 26-річного чоловіка до восьми з половиною років позбавлення волі за смертельне ДТП, яке він спричинив, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння. Крім того, водій був позбавлений права керувати транспортними засобами на шість років. Про це повідомила поліція Одеської області.

Інцидент стався 21 квітня ввечері в місті Білгород-Дністровський. Як повідомляє начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, чоловік, працюючи на станції технічного обслуговування, без дозволу власника взяв покататися легковий автомобіль «Mercedes», який перебував на ремонті.

Рухаючись зі швидкістю 124 км/год по вулиці Переможненська, водій наїхав на 61-річного пішохода, який перетинав дорогу у невстановленому місці. Після зіткнення водій не зупинився, щоб надати допомогу потерпілому, а продовжив втечу. На своєму шляху він в'їхав в огорожу приватного домоволодіння, залишив авто і пішов у бік роботи.

Перевірка показала, що вміст алкоголю в його організмі перевищував допустиму норму майже в дев’ять разів. Після затримання поліцейські помістили автомобіль на арештмайданчик і призначили ряд судових експертиз. В ході розслідування правопорушнику були висунуті обвинувачення за незаконне заволодіння транспортним засобом, порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння, що призвело до смерті пішохода, і завідоме залишення потерпілого без допомоги.

Суд, розглянувши справу, визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді восьми з половиною років ув’язнення, а також позбавив права керувати транспортними засобами на шість років.

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватися правил безпеки, зокрема, не сідати за кермо в стані сп’яніння та дотримуватись швидкісного режиму. Пішоходам рекомендується перетинати дорогу лише у встановлених місцях і носити світлоповертальні елементи в темну пору доби для забезпечення видимості.

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