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У Лівані знову гучно — окрім пейджерів, тепер вибухають ноутбуки, мопеди та навіть сканери відбитків пальців

18:33, 18 вересня 2024
У країні вибухають магазини стільникового зв'язку та техніка в будинках.
У Лівані знову гучно — окрім пейджерів, тепер вибухають ноутбуки, мопеди та навіть сканери відбитків пальців
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У Лівані почалася друга хвиля вибухів. Як відомо, там одночасно вибухнули сотні пейджерів, які бойовики «Хезболли» використовують для зв’язку.

Тепер слідом за пейджерами, раціями та радіоприймачами почали вибухати ноутбуки та телефони. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

«Близько 17:00 надійшли повідомлення про вибухи у Бейруті, Набатії та на півдні Лівану, а також у Бекаа (на сході країни). Зокрема, повідомляється про вибухи в районі мечеті Аль-Каам у Дахії на півдні Бейрута», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, є багато постраждалих. Мова йде принаймні про сотні людей.

Вибухають також магазини стільникового зв’язку та техніка у будинках. Почали горіти деякі житлові будинки почали горіти.

Також вибухають мопеди та машини. Спалахнули навіть домофони та сканери для відбитків пальців.

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