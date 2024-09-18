Представники КСУ взяли участь у двосторонній зустрічі України та Єврокомісії щодо здійснення скринінгу відповідності законодавства України праву ЄС

Представники Конституційного Суду України взяли участь у другій двосторонній сесії Україна – ЄС у Брюсселі.

Суддя Конституційного Суду України Віктор Городовенко та виконувач обов’язків керівника Правового департаменту Секретаріату Конституційного Суду України Микола Гриценко у складі української делегації взяли участь у другій двосторонній зустрічі Україна – ЄС у межах здійснення скринінгу відповідності законодавства України праву Європейського Союзу.

Представники від України виступили зі своїми доповідями.

Відповідно до порядку денного переговорний розділ 23 «Судова влада та основоположні права» був основною темою зустрічі. У межах цього переговорного розділу Віктор Городовенко презентував доповідь про діяльність Конституційного Суду України.

Суддя розповів про роль Суду як гаранта верховенства Конституції України, досягнення та виклики, які стоять перед Судом, про стан справ із запровадженням нового порядку добору суддів, подальші плани в реформуванні конституційного судочинства та посилення ролі конституційної процедури.

Віктор Городовенко поінформував представників Європейської комісії про спосіб вирішення конфлікту інтересів у конституційному судочинстві, про виклики та ​​прогалини в регулюванні особливостей повної перевірки декларацій та моніторингу способу життя суддів Суду.

Суддя також зазначив, що тривалий час Суд функціонує в неповному складі, що створює певну загрозу для його нормального функціонування. Наголосив, що Дорадча група експертів виконала великий обсяг роботи з оцінювання моральних якостей і рівня компетентності кандидатів на посаду судді Суду, але складнощі виникають, зокрема, через тривале призначення на посаду через різні процедури призначення.

Віктор Городовенко окреслив плани для підвищення ефективності діяльності Суду та розвитку конституційної юстиції у майбутньому. Серед них зокрема підвищення якості тлумачення правових норм Судом відповідно до європейських стандартів у співпраці з науково-правовими установами та юридичними школами, співпраця з Венеційською комісією та іншими органами й установами Європейського Союзу та Ради Європи, а також з іноземними органами конституційної юрисдикції.

Після доповіді суддя Суду відповів на запитання представників Європейської Комісії.

Крім того, представники Секретаріату Суду: Лариса Бірюк, перший заступник керівника Секретаріату – керівник Департаменту організаційної роботи, Мар’яна Гайовська-Ковбасюк, керівник Управління комунікацій Суду та міжнародного співробітництва, Вячеслав Гергелійник, заступник керівника Правового департаменту – керівник управління опрацювання конституційних скарг, Ольга Погребняк, заступник керівника Правового департаменту – керівник управління опрацювання конституційних подань та конституційних звернень, Світлана Юрченко, головний консультант відділу порівняльних досліджень управління порівняльно-правового аналізу Правового департаменту, які брали активну участь у підготуванні письмових відповідей для Європейської комісії в Брюсселі, також взяли безпосередню участь у двосторонній сесії Україна – ЄС в режимі онлайн.

Це була спільна робота, спрямована на гідне представлення Суду та України на міжнародному рівні як майбутню державу-члена ЄС.

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