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НАЗК виявило у ексомбудсменки Людмили Денісової ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування більш ніж на 42 млн грн

19:35, 18 вересня 2024
Людмила Денісова на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України.
НАЗК виявило у ексомбудсменки Людмили Денісової ознаки незаконного збагачення та недостовірного декларування більш ніж на 42 млн грн
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що виявило у колишньої омбудсменки Людмили Денісової, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.

«За результатами перевірки декларації за 2022 рік встановлено ознаки недостовірних відомостей на понад 12,4 млн грн, з яких 2,4 млн грн - не відображені відомості про дохід, за рахунок якого декларантка здійснила погашення позики перед банком, та вказала 10 млн грн, нібито отримані у позику від третьої особи.

Такий «позичальник» повідомив, що його попросили оформити надання позики від свого імені декларанту, власних коштів в такому розмірі він не мав і фактично їх не передавав», — розповіли у НАЗК.

Агентство додає, що у декларації за 2023 рік зазначене фінансове зобов’язання збільшилось до 20 млн грн.

Крім того, за результатами повної перевірки декларації за 2023 рік НАЗК також встановило ознаки незаконного збагачення у зв’язку з набуттям декларанткою грошових активів з непідтверджених джерел для погашення позики перед банком, розмір яких перевищує її законні доходи на 9,9 млн грн.

Так, у діях ексомбудсменки та ексчленкині правління Пенсійного фонду України виявлено ознаки правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 Кримінального Кодексу України (недостовірне декларування) та ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення).

За матеріалами повних перевірок декларацій Національна поліція України розпочала кримінальні провадження.

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