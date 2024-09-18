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У США повідомили про вибухівку в машині перед виступом Дональда Трампа — деталі

19:49, 18 вересня 2024
Перед мітингом Трампа стався інцидент із повідомленням про бомбу в автомобілі.
У США повідомили про вибухівку в машині перед виступом Дональда Трампа — деталі
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У США перед запланованим виступом кандидата у президенти Дональда Трампа в автомобілі, який знаходився біля місця проведення мітингу, ймовірно, знайшли вибухівку. Про це повідомляє Daily Mail.

Представник поліцейського управління округу Нассау підтвердив, що перед виступом Трампа, де збираються тисячі фанатів MAGA, «сталася підозріла подія».

Але немає «доказів» у повідомленні про те, що було «знайдено вибуховий пристрій».

«Повідомлення про вибухівку, знайдену на місці, необґрунтовані», - заявив комісар поліції округу Нассау Патрік Райд.

«Допитують людину, яка, можливо, тренувала собаку для виявлення бомб недалеко від місця проведення мітингу. Людина із собакою для виявлення бомб неправдиво повідомила про знахідку вибухівки, і наразі цю людину затримала поліція», — зазначив він.

Останні повідомлення про можливе порушення безпеки Трампа надійшли всього через три дні після арешту потенційного вбивці, який переслідував колишнього президента з гвинтівкою, коли той грав у гольф у своєму гольф-клубі Palm Beach.

Поліція, що працює спільно з Секретною службою, залишається в стані підвищеної готовності в цьому районі за кілька годин до того, як колишній президент має вийти на сцену.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді поблизу гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, сталася стрілянина.  Агент служби безпеки відкрив вогонь по чоловіку, який просунув крізь огорожу гвинтівку. Правоохоронці вважають, що чоловік міг готувати замах на політика.

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