В Украине заблокировали телеграмм-канал, где угрожали устроить теракты во Львове

Стало известно, что его администрировали с территории рф.

Правоохранители заблокировали Telegram-канал, распространявший предупреждение о терактах во львовских школах. Стало известно, что его администрировали с территории рф. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

Указывается, что на момент блокировки на канал было подписано более 2500 пользователей.

«Известно, что канал администрировался с территории рф. Уже не первый раз враждебная дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе», - отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что в настоящее время продолжается процесс установления лиц, причастных к распространению дезинформации.

В МВД заверили, что безопасности граждан и особенно детей в школах всегда уделяется особое внимание. На такие случаи у правоохранителей выработан механизм.

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