Вбивство на АЗС у Києві: затриманому повідомили про підозру в умисному вбивстві, заволодінні автомобілем, розбої та зберіганні зброї

Чоловік не зміг пояснити своїх дій, оскільки, ймовірно, перебував під дією невідомих препаратів.

У Києві чоловіку, який стріляв в іншу людину на заправці, повідомили про підозру за чотирма статтями. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Відомо, що фігурант справи — киянин. Водночас чоловік не зміг пояснити своїх дій, оскільки, ймовірно, перебував під дією невідомих препаратів. У нього взяли аналіз на вміст в організмі наркотичних чи психотропних речовин.

Удома в підозрюваного також провели обшуки, у результаті чого в нього вилучили корпус гранати Ф-1 та запал. Також у нападника знайшли документи про непридатність до військової служби за станом здоров’я з виключенням із військового обліку.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів, розбої, незаконному заволодінні транспортним засобом та незаконному носінні й зберіганні боєприпасів (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Наразі розв’язується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.