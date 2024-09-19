Камала Гаррис и Дональд Трамп встретятся с Владимиром Зеленским на следующей неделе в США

Президент намерен представить им «план победы» Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в Вашингтоне на следующей неделе может встретиться с вице-президентом США и кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Гаррис и кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Об этом пишет Bloomberg, а также Reuters.

Ожидается, что во время визита в США Владимир Зеленский будет настаивать на членстве Украины в НАТО и Европейском Союзе, заключении экономических соглашений и соглашений в сфере безопасности, а также продолжении поставок более современного вооружения.

Также ожидается, что Президент должен представить «план победы».

Как писала «Судебно-юридическая газета», Владимир Зеленский заявил, что «план победы» полностью подготовлен.

По словам Президента, нет и не может быть никакой альтернативы миру и никакой заморозки войны или каких-либо других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап.

В Офисе Президента назвали главные положения «плана победы» Украины.

Напомним, Владимир Зеленский представит «план победы» на Генассамблее ООН после выступления президента Джо Байдена. Также Глава Украины заявил, что лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США.

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