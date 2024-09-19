Компания, сотрудничающая с Facebook, Google и Amazon, прослушивает пользователей для сбора данных

Компания отмечает, что использует технологию активного прослушивания на основе искусственного интеллекта для сбора данных о разговорах пользователей в реальном времени.

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В документах компании Cox Media Group (CMG), одного из партнеров таких техгигантов как Facebook, Google, Amazon и других, заявляется о том, что она использует технологию «Активного прослушивания» (Active Listening) на основе искусственного интеллекта для сбора данных о разговорах пользователей в реальном времени. Об этом пишет Futurism со ссылкой на отчет 404 Media.

Как отмечается, CMG отнес Facebook, Google и Amazon к клиентам, хотя не уточнил, были ли они вовлечены в службу «Активное слушание».

После того, как медиа обратились к Google по поводу их партнерства, технический гигант исключил CMG из своей партнерской программы.

В то же время Meta, материнская компания Facebook, выступила с ответным заявлением, заявив, что CMG является генеральным партнером, а не партнером программы, рекламируемой в презентации.

Компания Amazon в комментарии для медиа заявила, что ее подразделение Ads «никогда не работало с CMG над этой программой и не планирует этого делать».

Это уже в третий раз, когда издание 404 Media сообщает о такой технологии Cox Media Group. В декабре 2023 года издание критиковало компанию за использование технологии активного прослушивания, а также за то, что этой технологии открыто хвастались на одном из подкастов.

В удаленном блоге от Cox Media Group говорилось, что информация о функции активного прослушивания мелким шрифтом содержится где-то обычно в условиях использования различных программ.

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