Практика судів
  1. У світі

Компанія, яка співпрацює з Facebook, Google та Amazon, прослуховує користувачів для збору даних

08:48, 19 вересня 2024
Компанія зазначає, що використовує технологію активного прослуховування на основі штучного інтелекту, щоб збирати дані про розмови користувачів у реальному часі.
Компанія, яка співпрацює з Facebook, Google та Amazon, прослуховує користувачів для збору даних
Джерело фото: ROBIN WORRALL / Unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У документах компанії Cox Media Group (CMG), одного з партнерів таких техгігантів як Facebook, Google, Amazon та інших, заявляється про те, що вона використовує технологію «Активного прослуховування» (Active Listening) на основі штучного інтелекту, щоб збирати дані про розмови користувачів у реальному часі. Про це пише Futurism із посиланням на звіт 404 Media.

Як зазначається, CMG зарахував Facebook, Google і Amazon до клієнтів, хоча не уточнив, чи були вони залучені до служби «Активне слухання».

Після того, як медіа  звернулися до Google щодо їхнього партнерства, технічний гігант виключив CMG зі своєї партнерської програми.

Водночас Meta, материнська компанія Facebook, виступила із заявою у відповідь, заявивши, що CMG є генеральним партнером, а не партнером програми, що рекламується в презентації.

Компанія Amazon у коментарі для медіа заявила, що її підрозділ Ads «ніколи не працювал із CMG над цією програмою і не планує цього робити».

Це вже втретє, коли видання 404 Media повідомляє про таку технологію Cox Media Group. У грудні 2023 року видання критикувало компанію за використання технології активного прослуховування, а також за те, що цією технологією відкрито хвалилися на одному з подкасті.

У видаленому блозі від Cox Media Group йшлося про те, що інформація про функцію активного прослуховування дрібним шрифтом міститься десь зазвичай в умовах використання різних програм.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Організатор корупційного злочину зможе уникнути перспективи в’язниці за умови викриття іншого організатора – законопроект

Розмір штрафу для корупціонерів у разі прийняття законопроекту про угоди зі слідством буде становити від 340 тисяч грн до 102 млн грн.

Галина Третьякова пропонує виключити з закону про судоустрій заборону участі суддів у страйках

Але записати цю заборону в іншому законі.

Суддю Верховного Суду Аллу Олійник обрали суддею Конституційного Суду

З'їзд суддів України обрав Аллу Олійник новою суддею КСУ.

З’їзд суддів України затвердив нову редакцію Кодексу суддівської етики

Судді тепер зможуть керуватися новою редакцією Кодексу суддівської етики.

XX з’їзд суддів України – текстова та онлайн трансляція, день перший

Вибори судді Конституційного Суду, затвердження нової редакції Кодексу суддівської етики.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду