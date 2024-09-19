Компанія, яка співпрацює з Facebook, Google та Amazon, прослуховує користувачів для збору даних

Компанія зазначає, що використовує технологію активного прослуховування на основі штучного інтелекту, щоб збирати дані про розмови користувачів у реальному часі.

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У документах компанії Cox Media Group (CMG), одного з партнерів таких техгігантів як Facebook, Google, Amazon та інших, заявляється про те, що вона використовує технологію «Активного прослуховування» (Active Listening) на основі штучного інтелекту, щоб збирати дані про розмови користувачів у реальному часі. Про це пише Futurism із посиланням на звіт 404 Media.

Як зазначається, CMG зарахував Facebook, Google і Amazon до клієнтів, хоча не уточнив, чи були вони залучені до служби «Активне слухання».

Після того, як медіа звернулися до Google щодо їхнього партнерства, технічний гігант виключив CMG зі своєї партнерської програми.

Водночас Meta, материнська компанія Facebook, виступила із заявою у відповідь, заявивши, що CMG є генеральним партнером, а не партнером програми, що рекламується в презентації.

Компанія Amazon у коментарі для медіа заявила, що її підрозділ Ads «ніколи не працювал із CMG над цією програмою і не планує цього робити».

Це вже втретє, коли видання 404 Media повідомляє про таку технологію Cox Media Group. У грудні 2023 року видання критикувало компанію за використання технології активного прослуховування, а також за те, що цією технологією відкрито хвалилися на одному з подкасті.

У видаленому блозі від Cox Media Group йшлося про те, що інформація про функцію активного прослуховування дрібним шрифтом міститься десь зазвичай в умовах використання різних програм.

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