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Укрпошта розіслала перші повістки без участі ТЦК

08:11, 19 вересня 2024
Загалом поштовий оператор отримав близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК.
Укрпошта розіслала перші повістки без участі ТЦК
Джерело фото: Freepik
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Як писала раніше «Судово-юридична газета», відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки «Укрпоштою». Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних.

У Ukrainian Military Pages пишуть, що представники Командування Сухопутних військ ЗС України повідомили про те, що 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді, — з усіх ТЦК повістки, підписані електронними підписами їхніх начальників, автоматично надійшли до серверів Укрпошти.

Зазначається, що загалом Укрпошта отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК.

«Повістки, згенеровані Реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, про що свідчить спеціальний QR-код, були роздруковані Укрпоштою і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями», - сказано у повідомленні.

На явку до ТЦК надано 14 днів.

Також «Судово-юридична газета» пояснювала, що стало відомо, коли ТЦК зможе надсилати повістки поштою і вони будуть вважатися врученими у разі проставлення відмітки про відсутність особи за адресою.

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