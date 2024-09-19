Практика судов
  1. В Украине

ВАКС объявил нардепа Андрея Одарченко в международный розыск

09:46, 19 сентября 2024
Нардепа, подозреваемого в попытке подкупа руководства Минвосстановления, объявили в международный розыск.
ВАКС объявил нардепа Андрея Одарченко в международный розыск
Источник фото: Униан
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил в государственный и международный розыск народного депутата IX созыва. Об этом сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По информации медиа, речь идет об Андрее Одарченко.

Как отмечается, объявленный в международный розыск депутат подозревается в предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В САП сообщают, что 18 сентября подозреваемый не явился в судебное заседание. О причинах неявки нардеп суд и прокурора не сообщил. Защитники также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним.

«Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос об взыскании в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложении на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск», - пишут в САП.

Ходатайство относительно взыскания залога и изменения меры пресечения на более строгую будут рассматривать 23 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Организатор коррупционного преступления сможет избежать перспективы тюрьмы при разоблачении другого организатора – законопроект

Размер штрафа для коррупционеров в случае принятия законопроекта о соглашениях со следствием будет составлять от 340 тысяч до 102 млн грн.

Галина Третьякова предлагает исключить из закона о судоустройстве запрет участия судей в забастовках

Но записать этот запрет в другом законе.

Судья Верховного Суда Алла Олейник избрана судьей Конституционного Суда

Съезд судей Украины избрал Аллу Олейник новой судьей КСУ.

Съезд судей Украины утвердил новую редакцию Кодекса судейской этики

Судьи теперь смогут руководствоваться новой редакцией Кодекса судейской этики.

XX съезд судей Украины – текстовая и онлайн трансляция, день первый

Выборы судьи Конституционного Суда, утверждение новой редакции Кодекса судейской этики.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Луганська
    Валентина Луганська
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Леся Федорак
    Леся Федорак
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Зоя Плеханова
    Зоя Плеханова
    суддя Закарпатського окружного адміністративного суду