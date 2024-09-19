ВАКС объявил нардепа Андрея Одарченко в международный розыск

Нардепа, подозреваемого в попытке подкупа руководства Минвосстановления, объявили в международный розыск.

Источник фото: Униан

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил в государственный и международный розыск народного депутата IX созыва. Об этом сообщают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По информации медиа, речь идет об Андрее Одарченко.

Как отмечается, объявленный в международный розыск депутат подозревается в предоставлении неправомерной выгоды главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

В САП сообщают, что 18 сентября подозреваемый не явился в судебное заседание. О причинах неявки нардеп суд и прокурора не сообщил. Защитники также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отмечают отсутствие связи с ним.

«Учитывая это, прокурор в суде инициировал вопрос об взыскании в доход государства залога, определенного в качестве меры пресечения нардепу, наложении на него денежного взыскания, а также об объявлении его в розыск», - пишут в САП.

Ходатайство относительно взыскания залога и изменения меры пресечения на более строгую будут рассматривать 23 сентября.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.