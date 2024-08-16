Є підозра, що ВККС буде відбирати суддів апеляційних судів лише для того, щоб швидше заповнити вакансії, а не для того, щоб отримати якісних суддів – USAID та IDLO

Проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Відомі іноземні проекти технічної допомоги, які надають Україні матеріально-технічну підтримку у сфері реформування правосуддя, виступили проти ініціативи ВККС та Комітету Верховної Ради з питань правової політики щодо скасування обов’язкової вимоги для кандидатів отримувати за етап тестування когнітивних здібностей (IQ-тест) не менше 75% від максимально можливого бала.

Під час засідання Комітету з питань правової політики 15 серпня 2024 року проекти технічної допомоги USAID та IDLO (Міжнародна організація розвитку права) повідомили про незгоду з зазначеною пропозицією і висловили підозри, що скасування 75% бар’єру викликане бажанням ВККС як можна швидше відібрати суддів в апеляційні суди, але одночасно на шкоду якості суддів.

Нагадаємо, що закон про удосконалення процедур суддівської кар’єри від 9 грудня 2023 року №3511-IX суттєво оновив порядок проведення конкурсних процедур на посади суддів.

Зокрема запроваджено такий вид анонімного тестування, як тестування когнітивних здібностей кандидатів (IQ-тест), з поширенням на нього вимоги про набрання кандидатом не менше ніж 75% від максимально можливого бала.

Втім, через деякий час у ВККС та Комітеті ВРУ з питань правової політики дійшли висновку, що зазначена вимога створює проблеми для заповнення вакансій в судах, адже досвід конкурсу на посади у Службі дисциплінарних інспекторів показав, що лише меншість кандидатів здатні набрати 75% і більше балів за тестування когнітивних здібностей.

«Яскравий приклад — це конкурс на посади дисциплінарних інспекторів ВРП, де когнітивне тестування успішно пройшли лише 67 кандидатів з 350 (це 19%). Якщо накласти цей досвід на майбутній конкурс в апеляції (де на 500 посад допущено 1 850 кандидатів), то виходить дуже сумна картина», - повідомив у липні Голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов.

У підсумку, у Верховній Раді народні депутати – члени Комітету з питань правової політики, зареєстрували законопроект № 11425 від 22 липня 2024 року, який передбачає скасування вимоги про необхідність набрати не менше 75% вірних відповідей за IQ-тест. Також запропоновано надати ВККС право самостійно визначати прохідний бал за тестування когнітивних здібностей.

У ВККС зазначений законопроект підтримали.

Більше того, на засіданні Комітету правової політики 15 серпня член ВККС Руслан Сидорович повідомив, що на думку ВККС, прохідні бали «більше середнього» за когнітивне тестування, це 50+% балів.

Як зазначив у відповідь на засіданні Комітету експерт IDLO Віктор Килимар, позиція Комітету та ВККС виглядає дещо дивною, адже у 2023 році норма про необхідність набрати 75% вірних відповідей за IQ-тест була підтримана парламентом і стала нормою Закону «Про судоустрій і статус суддів».

«Принцип меритократичного відбору передбачає, що відбір проходять лише найкращі. IQ - тестування дає можливість зрозуміти, хто з кандидатів має найкращі когнітивні здібності. 75% набраних балів - це рівень вище за середній. Це стандартні когнітивні вимоги для юристів та суддів у світі. Ми не розуміємо, які проблеми вирішує законопроект № 11425, адже нещодавно показник у 75% вважався досягненням, а тепер він фактично буде перекреслений», - розповів Віктор Килимар.

Схожу позицію висловили і в USAID.

«Когнітивні здібності суддів апеляційних судів мають бути вищі за середній рівень. Може статися так, що якщо законопроект № 11425 буде прийнято, то тест на когнітивні здібності стане простою формальною процедурою і не зможе відсіяти людей, які не здатні працювати на посаді судді апеляційного суду. На наш погляд, істотний ризик полягає в тому, що бажання ВККС швидко подолати кадрову кризу в апеляційних судах, може превалювати в діяльності Комісії, навіть якщо будуть погані результати тестування на когнітивні здібності. Ми розуміємо проблеми апеляційних судів, але треба визначитися, які судді там потрібні – з середнім рівнем когнітивних здібностей, або вищим за середній рівень. Це дилема між якістю і швидкістю», - розповів юридичний радник USAID Олександр Сидельніков.

Також представник USAID зазначив, що якщо під час конкурсу на посади суддів апеляційних судів станеться так, що не буде достатньої кількості людей з високими когнітивними здібностями, то в такому разі можливе оголошення нового конкурсу.

Втім, як повідомляла «Судово-юридична газета», 15 серпня Комітет з питань правової політики все ж підтримав законопроект № 11425 і рекомендував розглянути його Верховній Раді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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