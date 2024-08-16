У Миколаєві затримали підлітків, які на замовлення рф підпалювали авто військових

У Миколаєві затримано трьох паліїв віком 13, 14 і 16 років, завербованих російськими спецслужбами.

У Миколаєві поліція затримала трьох неповнолітніх, які за гроші підпалили два автомобілі військових. Як повідомила поліція Миколаївської області, затримані віком 13, 14 і 16 років виконали ці дії за вказівкою російських спецслужб.

За даними правоохоронців, підлітки, спілкуючись із російськими кураторами через месенджери, отримали завдання підпалити автомобілі військовослужбовців ЗСУ. 8 і 9 серпня на спецлінію 102 надійшли повідомлення про пожежу автомобілів Mitsubishi L200 і Ford Ranger в Миколаєві. Поліція з'ясувала, що причиною займання стало умисне підпалювання.

Неповнолітні спершу фотографували автомобілі, які повинні були знищити, а потім обливали їх бензином і підпалювали. Відео з підпалом було надіслано російським замовникам як звіт про виконання завдання.

Оперативники управління карного розшуку та СБУ в Миколаївській області, а також фахівці відділу кримінального аналізу поліції регіону провели обшуки у затриманих, вилучивши мобільні телефони і банківські картки, які використовувались для комунікації з кураторами.

16-річному затриманому висунули підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України («Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань»). Він наразі перебуває під цілодобовим домашнім арештом, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Вирішується питання про притягнення до відповідальності його молодших спільників. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури.

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