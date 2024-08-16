Україна не зацікавлена в окупації Курської області, — в Офісі Президента пояснили зв'язок між наступом ЗСУ та переговорами

Михайло Подоляк повідомив, що операція Сил оборони спрямована на те, аби переконати РФ увійти до справедливого переговорного процесу.

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не має наміру захоплювати прикордонні території рф. ЗСУ зосереджені виключно на забезпеченні безпеки біля кордонів, вони ведуть виключно оборонну війну в межах міжнародного права.

"Але вона зацікавлена ​​у фактичному знищенні багатьох російських військових об’єктів, відтісненні залишків російських військ за межі артилерійських та балістичних ракетних ударів по українській території, утворенні поясу безпеки навколо кордонів України, знищенні військової матеріально-технічної бази та інфраструктури, включаючи бази зберігання, навчальні центри та місця зосередження техніки", - заявив Подоляк у соцмережі Х.

Також чиновник зауважив, що Україна і рф ведуть різні війни, які мають чітке юридичне визначення.

За словами Подоляка, у Курській області Україна використовує військовий інструмент для того, щоб переконати росію розпочати переговори на справедливих умовах.

"Якщо ми говоримо про потенційні перемовини — підкреслюю, про потенційні - нам доведеться посадити рф за стіл навпроти. На своїх умовах. Ми абсолютно не плануємо благати: "Будь ласка, сідайте домовлятися", — заявив Подоляк.

Він вважає, що для цього можна використовувати, крім економічних і дипломатичних, також військовий інструмент.