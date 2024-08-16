Практика судів
  1. В Україні

Україна не зацікавлена в окупації Курської області, — в Офісі Президента пояснили зв'язок між наступом ЗСУ та переговорами

15:21, 16 серпня 2024
Михайло Подоляк повідомив, що операція Сил оборони спрямована на те, аби переконати РФ увійти до справедливого переговорного процесу.
Україна не зацікавлена в окупації Курської області, — в Офісі Президента пояснили зв'язок між наступом ЗСУ та переговорами
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна не має наміру захоплювати прикордонні території рф. ЗСУ зосереджені виключно на забезпеченні безпеки біля кордонів, вони ведуть виключно оборонну війну в межах міжнародного права. 

"Але вона зацікавлена ​​у фактичному знищенні багатьох російських військових об’єктів, відтісненні залишків російських військ за межі артилерійських та балістичних ракетних ударів по українській території, утворенні поясу безпеки навколо кордонів України, знищенні військової матеріально-технічної бази та інфраструктури, включаючи бази зберігання, навчальні центри та місця зосередження техніки", - заявив Подоляк у соцмережі Х.

Також чиновник зауважив, що Україна і рф ведуть різні війни, які мають чітке юридичне визначення.

За словами Подоляка, у Курській області Україна використовує військовий інструмент для того, щоб переконати росію розпочати переговори на справедливих умовах.

"Якщо ми говоримо про потенційні перемовини — підкреслюю, про потенційні - нам доведеться посадити рф за стіл навпроти. На своїх умовах. Ми абсолютно не плануємо благати: "Будь ласка, сідайте домовлятися", — заявив Подоляк.

Він вважає, що для цього можна використовувати, крім економічних і дипломатичних, також військовий інструмент.

Крім того, за словами Подоляка, важливим аспектом є вплив на громадську думку в рф. До початку операції ЗСУ в Курській області російське населення залишалося байдужим до війни в Україні.

Однак, після цього вони занепокоїлися і почали активно обговорювати реальні події на фронті, зазначає радник голови ОП.

Раніше ми писали, що Україна створила військову комендатуру в Курській області.

Омбудсман Дмитро Лубінець пояснив, для чого створювати військові комендатури на Курщині.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 
 
 
 
 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський призначив Владислава Власюка уповноваженим Президента з питань санкційної політики

Владислав Власюк призначений Радником – уповноваженим Президента України з питань санкційної політики.

Дітям дипломатів, які навчаються в школах за кордоном, будуть компенсувати витрати на освіту з бюджету

Кабмін передбачив компенсацію витрат на освіту дітей працівників дипломатичної служби за рахунок бюджетних коштів.

Є підозра, що ВККС буде відбирати суддів апеляційних судів лише для того, щоб швидше заповнити вакансії, а не для того, щоб отримати якісних суддів – USAID та IDLO

Проекти технічної допомоги Україні виступили проти зменшення вимог до когнітивного тестування та повідомили, що якщо кандидатів з високими балами за IQ-тест буде мало, можна оголосити новий конкурс.

Виправити відсутність даних про статус військовослужбовця в Армія+ можна без візиту до ТЦК, але не всім

Військовослужбовці не знаходять себе у застосунку Армія+ - Міноборони пояснило, як це виправити.

Кабмін спростив порядок отримання відстрочки для доглядачів

Уряд дещо спростив порядок отримання відстрочки для осіб, які доглядають чи утримують своїх родичів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Сакара
    Наталія Сакара
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Микола Ковтунович
    Микола Ковтунович
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Євген Сорочко
    Євген Сорочко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду