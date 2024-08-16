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Окупанти перебувають за 6 кілометрів від Мирнограда, у місті залишаються близько 20 тисяч людей, — очільник МВА

15:05, 16 серпня 2024
Усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.
Окупанти перебувають за 6 кілометрів від Мирнограда, у місті залишаються близько 20 тисяч людей, — очільник МВА
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Війська рф наблизилися до міста Мирноград на Донеччині. Росіяни перебувають вже за 6 кілометрів від міста. Про це повідомив виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, передає «Радіо Свобода».

У Мирнограді залишаються ще приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча — це діти.

В адміністрації назвали ситуацію біля міста напружено-стабільною. Чимало жителів самі евакуюються, але є ті, хто відмовляється виїжджати.

За словами Третяка, усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.

«Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. Перш за все намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади», — зазначив він.

Жителів сусіднього Покровська також вмовляють виїжджати. Працівники військової міської адміністрації телефонують людям із закликами до евакуації, а також разом із поліцією та працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій обходять помешкання містян.

«Є люди, які відмовляються будь-що виїжджати… Їх небагато, але бувають такі випадки, коли батьки телефоном кажуть, що діти вже виїхали, а ми з’ясовуємо, що вони ще в громаді знаходяться», — розповів голова МВА.

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