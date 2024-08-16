Оккупанты находятся в 6 километрах от Мирнограда, в городе остаются около 20 тысяч человек, — глава МВА

Все люди из Мирнограда планируют вывезти до конца августа.

Войска рф приблизились к городу Мирноград на Донетчине. Россияне находятся уже в 6 километрах от города. Об этом сообщил исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк, передает «Радио Свобода».

В Мирнограде остаются еще около 20 тысяч человек, из которых ориентировочно тысяча — это дети.

В администрации назвали ситуацию у города напряженно-стабильной. Многие жители сами эвакуируются, но есть те, кто отказывается уезжать.

По словам Третьяка, всех людей из Мирнограда планируют вывезти до конца августа.

«Люди уезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как в этом нуждается ситуация. Прежде всего пытаемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей. Многие выезжают сами все же. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышны даже в окрестностях общины», — отметил он.

Жителей соседнего Покровска также уговаривают уезжать. Работники военной городской администрации звонят людям с призывами к эвакуации, а также вместе с полицией и работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций обходят жилье горожан.

«Есть люди, которые отказываются во что бы то ни стало выезжать… Их немного, но бывают такие случаи, когда родители по телефону говорят, что дети уже уехали, а мы выясняем, что они еще в общине находятся», — рассказал глава ГВА.

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