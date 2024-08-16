Украина не заинтересована в оккупации Курской области, — в Офисе Президента объяснили связь между наступлением ВСУ и переговорами

Михаил Подоляк сообщил, что операция Сил обороны направлена ​​на то, чтобы убедить рф войти в справедливый переговорный процесс.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не намерена захватывать приграничные территории рф. ВСУ сосредоточены исключительно на обеспечении безопасности у границ, они ведут исключительно оборонную войну в рамках международного права.

"Но она заинтересована в фактическом уничтожении многих российских военных объектов, оттеснении остатков российских войск за пределы артиллерийских и баллистических ракетных ударов по украинской территории, образовании пояса безопасности вокруг границ Украины, уничтожении военной материально-технической базы и инфраструктуры, включая базы хранения , учебные центры и места сосредоточения техники", - заявил Подоляк в соцсети Х.

Также чиновник отметил, что Украина и рф ведут разные войны, имеющие четкое юридическое определение.

По словам Подоляка, в Курской области Украина использует военный инструмент для того, чтобы убедить рф начать переговоры на справедливых условиях.

"Если мы говорим о потенциальных переговорах - подчеркиваю, о потенциальных - нам придется посадить рф за стол напротив. На своих условиях. Мы совершенно не планируем умолять: "Пожалуйста, садитесь договариваться", - заявил Подоляк.

Он считает, что для этого можно использовать кроме экономических и дипломатических также военный инструмент.

Кроме того, по словам Подоляка, важным аспектом является влияние на общественное мнение в рф. До начала операции ВСУ в Курской области русское население оставалось безразличным к войне в Украине.

Однако после этого они обеспокоились и начали активно обсуждать реальные события на фронте, отмечает советник главы ОП.

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