Омбудсман Лубінець пояснив, для чого створювати військові комендатури на Курщині

З’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України.

Джерело фото: Укрінформ

За словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, Україна може створити військові комендатури у Курській області рф для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям. Про це він сказав в ефірі телемарафону, цитує «Радіо Свобода».

«(Це обговорювали – ред.) для того, щоб була координація серед військових частин, які там перебувають, в тому числі задля добровільної позиції ЗСУ у вигляді надання гуманітарної допомоги місцевому населенню, треба буде створити військові комендатури», – зазначив Лубінець.

Він розповів, що «з’являться військові комендатури чи ні – вирішуватиме військове командування України. Це питання обговорюється виключно на підставі міжнародного права».

Військова комендатура – це орган, який діє у певному регіоні чи зоні та відповідає за військові питання. Його сфера діяльності поширюється на взаємодію з місцевими органами влади, організацію безпеки на важливих об’єктах, забезпечення військових усім необхідним.

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. Як писала раніше «Судово-юридична газета», він після доповіді Головкома Олександра Сирського повідомив, що Збройні Сили України просунулися у Курській області ще на 1-2 км. У полон наші бійці взяли ще понад 100 російських військових.

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що Україна створить за необхідності військові комендатури там.

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