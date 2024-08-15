Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в п’яти із семи ключових штатів

Єдиним штатом, де Трамп все ще утримує невелику перевагу, є Невада.

Джерело фото: John Tully / The Washington Post; Bridget Bennett /The Washington Post

Віцепрезидентка США Камала Гарріс випереджає експрезидента Дональда Трампа в п’ятьох із семи ключових штатів у передвиборчих президентських перегонах.

Про це свідчать дані нового політичного звіту Cook Political Report Swing State Project Survey, проведеного BSG і GS Strategy Group.

Єдиним штатом, де Трамп все ще утримує невелику перевагу, є Невада, хоча Гарріс скоротила відрив від Трампа на шість пунктів з травня.

Автори опитування зазначили, що Гарріс скоротила розрив з Трампом з часу останнього їхнього опитування в травні, коли республіканець випереджав президента Джо Байдена на три пункти і був попереду або зрівнявся з ним у кожному із семи хитких штатів.

Також раніше «Судово-юридична газета» писала, що американський мільярдер Ілон Маск висловив готовність приєднатися до адміністрації Дональда Трампа у разі його перемоги на президентських виборах.

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