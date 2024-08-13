Ілон Маск хоче отримати посаду в Білому домі у разі перемоги Дональда Трампа на виборах

Ілон Маск зазначив, що його досвід може бути корисним у «стримуванні державних витрат».

Американський мільярдер Ілон Маск висловив готовність приєднатися до адміністрації Дональда Трампа у разі його перемоги на президентських виборах. Про це йшла розмовапід час інтервʼю Трампа у Маска на платформі Х, передає CNN.

Маск заявив, що може допомогти «стримувати державні витрати».

"Вважаю, що було б доцільно створити державну комісію з ефективності, яка б перевіряла, чи витрачаються гроші платників податків належним чином. Я був би радий допомогти в такому дорученні", – розповів мільярдер.

Водночас Трамп відповів, що йому було б "приємно", якби Маск був у його команді, наголосивши, що він є "чудовим економістом".

Нагадаємо, що президентські вибори у США заплановані на 5 листопада цього року. Днями Дональд Трамп анонсував графік дебатів з Камалою Гарріс.

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