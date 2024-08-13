На Львівщині прикордонники заплатять 17 тисяч гривень штрафу за сон на нічному чергуванні

Суд визнав обвинувачених винуватими у порушенні правил несення прикордонної служби.

У Львівській області суд покарав двох прикордонників винними у порушенні правил несення прикордонної служби. Постанову у справі № 458/732/24 ухвалив Турківський районний суд Львівщини.

Як вказано у постановах, які оприлюднили у судовому реєстрі, прикордонники 7 серпня 2024 року перебували на нічному чергуванні та заснули під час патрулювання місцевості. Їх виявили сплячими на посту під час раптової перевірки та склали щодо військових протоколи про адміністративні правопорушення.

У суді обоє прикордонників визнали свою провину та пояснили, що були дуже втомленими і тому заснули на службі.

Суд визнав обвинувачених винуватими у порушенні правил несення прикордонної служби, призначивши їм 17 тисяч гривень штрафу.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги. Строк пред’явлення постанови до виконання — три місяці.

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