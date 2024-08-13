Во Львовской области пограничники заплатят 17 тысяч гривен штрафа за сон на ночном дежурстве

Суд признал обвиняемых виновными в нарушении правил несения пограничной службы.

Во Львовской области суд наказал двух пограничников виновными в нарушении правил несения пограничной службы. Постановление по делу №458/732/24 принял Турковский районный суд Львовщины.

Как указано в постановлениях, обнародованных в судебном реестре, пограничники 7 августа 2024 находились на ночном дежурстве и заснули во время патрулирования местности. Их обнаружили спящими на посту во время внезапной проверки и составили по военным протоколы об административных правонарушениях.

В суде оба пограничника признали свою вину и объяснили, что были очень уставшими и потому уснули на службе.

Суд признал обвиняемых виновными в нарушении правил несения пограничной службы, назначив им 17 тысяч гривен штрафа.

Постановление вступает в силу после окончания срока подачи апелляционной жалобы. Срок предъявления постановления к исполнению – три месяца.

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