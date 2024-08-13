В Ровенской области предприниматель завладел почти 300 тысячами, завысив тариф на теплоснабжение для медучреждения

При заключении договора он сознательно указал в документе ненадлежащий тариф, включив в его состав налог на добавленную стоимость.

В Ровенской области направлены в суд дел предпринимателя, который внес в официальные документы заведомо ложные сведения и завладел бюджетными средствами. Об этом сообщает областная прокуратура.

Руководитель предприятия, предоставлявшего услуги по поставке тепловой энергии одному из медучреждений Сарненщины, при заключении договора сознательно указал в документе ненадлежащий тариф, включив в его состав налог на добавленную стоимость.

Этот поставщик действительно не был плательщиком НДС, на счет налоговых органов средств не перечислил, а использовал их для собственных нужд.

Такое неправомерное завышение тарифа на теплоснабжение привело к переплате коммунальным предприятием 287 тыс. грн.

Прокуроры в судебном порядке уже добились взыскания с обвиняемого нанесенного ущерба.

Напомним, мы писали, что в Ровенской области фирма в 10 раз увеличила цену за электроэнергию при заключении соглашения с сельсоветом.

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