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В Гоструда разъяснили, когда нужно проводить сокращение рабочего времени

15:29, 13 августа 2024
Сокращение рабочего времени применяется: для работников от 16 до 18 лет – до 36 часов в неделю; для лиц от 15 до 16 лет – до 24 часов в неделю.
В Гоструда разъяснили, когда нужно проводить сокращение рабочего времени
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Инспекторы Юго-Восточного межрегионального управления Гоструда предоставили разъяснения по вопросам сокращения продолжительности рабочего времени.

Так, согласно ст. 51 КЗоТ, сокращение рабочего времени применяется:

  1. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – до 36 часов в неделю; для лиц от 15 до 16 лет – до 24 часов в неделю.
  2. Для работников на работах с вредными условиями – не больше 36 часов в неделю.

Список производств, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, утверждается в порядке, установленном законодательством.

Кроме того, для определенных категорий работников (учителей, врачей) предусмотрено также сокращение рабочего времени. Это может осуществляться за счет средств предприятия для работников, имеющих детей до 14 лет или ребенка с инвалидностью, а также для одиноких матерей и родителей, воспитывающих ребенка без отца (матери), в том числе в случае длительного пребывания матери в больничном учреждении.

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