Избран председатель Подгаецкого районного суда Тернопольской области

12 августа состоялось собрание судей Подгаецкого районного суда Тернопольской области, на котором рассматривался вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.
По результатам тайного голосования судей председателем суда избран Руслан Горуц.
В соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.
Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.
Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.
Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.
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