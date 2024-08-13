Избран председатель Подгаецкого районного суда Тернопольской области

Суд возглавил Руслан Горуц.

Фото: Подгаецкий райсуд Тернопольской области

12 августа состоялось собрание судей Подгаецкого районного суда Тернопольской области, на котором рассматривался вопрос избрания председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования судей председателем суда избран Руслан Горуц.

В соответствии с Законом «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Красноградского райсуда Харьковской области.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.