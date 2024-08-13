Обрано голову Підгаєцького районного суду Тернопільської області

Суд очолив Руслан Горуц.

Фото: Підгаєцький райсуд Тернопільської області

12 серпня відбулися збори суддів Підгаєцького районного суду Тернопільської області, на яких розглядалось питання обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування суддів головою суду обрано Руслана Горуца.

Відповідно до Закону «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Красноградського райсуду Харківської області.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

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