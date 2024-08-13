У Держпраці роз’яснили, коли потрібно проводити скорочення робочого часу

Скорочення робочого часу застосовується: для працівників віком від 16 до 18 років – до 36 годин на тиждень; для осіб віком від 15 до 16 років – до 24 годин на тиждень.

Інспектори Південно-Східного міжрегіонального управління Держпраці надали роз’яснення щодо питанням скорочення тривалості робочого часу.

Так, згідно зі ст. 51 КЗпП, скорочення робочого часу застосовується:

Для працівників віком від 16 до 18 років – до 36 годин на тиждень; для осіб віком від 15 до 16 років – до 24 годин на тиждень. Для працівників на роботах зі шкідливими умовами – не більше 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, для певних категорій працівників (вчителів, лікарів) також передбачено скорочення робочого часу. Це може здійснюватися за рахунок коштів підприємства для працівників, які мають дітей до 14 років або дитину з інвалідністю, а також для одиноких матерів та батьків, які виховують дитину без батька (матері), у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікарняному закладі.

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