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В Ровенской области фирма в 10 раз завысила цену за электроэнергию при заключении соглашения с сельсоветом

14:19, 3 августа 2024
Отдел образования переплатил 217 тысяч гривен за электроэнергию.
В Ровенской области фирма в 10 раз завысила цену за электроэнергию при заключении соглашения с сельсоветом
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В Ровенской области фирма в 10 раз увеличила цену за электроэнергию при заключении соглашения с сельсоветом. Об этом сообщает областная прокуратура.

Прокуратурой установлено, что в 2021 году отдел образования одного из сельских советов бывшего Костопольского района признал победителем торгов на закупку энергии киевскую фирму, с которой и заключил соответствующий договор.

В то же время, за период действия документа на поставку электрической энергии по инициативе предприятия 10 раз увеличивалась цена за электрическую энергию, что привело к ее удорожанию более чем на 120%.

Это стало основанием для обращения областной прокуратуры с иском в суд, чтобы вернуть в бюджет 217 тыс. гривен, которые переплатил отдел образования.

Хозяйственный суд Киева согласился с позицией прокурора и удовлетворил иск в полном объеме.

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