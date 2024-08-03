Какой объект считается объектом повышенной опасности: разъяснение

Субъект хозяйственной деятельности идентифицирует объекты повышенной опасности в соответствии с количеством пороговой массы опасных веществ.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какой объект считается объектом повышенной опасности.

Согласно п.3 и п.4 Порядка идентификации и учета объектов повышенной опасности, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 11.07.2002 № 956 (далее – Порядок идентификации), субъект хозяйствования, в собственности или пользовании которого хотя бы один потенциально опасный объект или намеревающийся начать строительство такого объекта, организует проведение его идентификации.

Потенциально опасный объект считается объектом повышенной опасности соответствующего класса в случае, когда значение суммарной массы опасной или нескольких опасных веществ, используемых или изготовляемых, перерабатываемых, хранимых или транспортируемых на объекте, равно или превышает установленный норматив пороговой массы.

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