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Який об’єкт вважається об’єктом підвищеної небезпеки: роз’яснення

14:01, 3 серпня 2024
Суб'єкт господарської діяльності ідентифікує об'єкти підвищеної небезпеки відповідно до кількості порогової маси небезпечних речовин.
Який об’єкт вважається об’єктом підвищеної небезпеки: роз’яснення
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Державна служба з питань праці пояснює, який об’єкт вважається об’єктом підвищеної небезпеки.

Згідно з п.3 та п.4 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 № 956 (далі – Порядок ідентифікації), суб’єкт господарювання, у власності або користуванні якого є хоча б один потенційно небезпечний об’єкт чи який має намір розпочати будівництво такого об’єкта, організовує проведення його ідентифікації.

Потенційно небезпечний об’єкт вважається об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, дорівнює або перевищує встановлений норматив порогової маси.

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