Міністерство юстиції України зазначає, що зловмисники використовують скорочені посилання, щоб приховати шахрайські.

Через скорочення шахраї можуть легко приховати шкідливі вебсайти або фішингові сторінки під короткими URL-адресами, використовуючи такі популярні сервіси, як “Bitly” або “Cuttly”. Тому варто перевіряти подібні посилання перед тим, як перейти за ними:

1. Дізнайтеся повне посилання:

використовуйте сервіс «Unshorten.it» для отримання повної адреси ресурсу (для цього потрібно вставити скорочене посилання у відповідне поле на вебсайті «Unshorten.it»);

для отримання повної адреси ресурсу (для цього потрібно вставити скорочене посилання у відповідне поле на вебсайті «Unshorten.it»); переконайтеся, що домен виглядає надійно. Шукайте такі відомі домени, як: bit.ly, ow.ly. Уникайте підозрілих доменів з орфографічними помилками або випадковими символами.

2. Перевірте репутацію ресурсу, на який можна перейти за посиланням:

виконайте пошук в Google за повним посиланням. Шукайте відгуки користувачів або попередження про шкідливі програми;

перевірте вебсайт за допомогою інструменту онлайн-перевірки безпеки, наприклад, «VirusTotal»: https://www.virustotal.com/gui/home/upload.

3. Використовуйте розширення браузера – установіть необхідне розширення, яке сканує скорочені посилання на надійність, наприклад, urlscan.io. Це розширення може попередити вас, перш ніж ви перейдете за підозрілим посиланням.

4. Будьте обережні з невідомими джерелами – не переходьте за скороченими посиланнями з невідомих джерел. Наприклад, з електронних листів, повідомлень у соціальних мережах або підозрілих вебсайтів.

5. Довіряйте своїй інтуїції – якщо щось здається занадто хорошим, аби бути правдою, то, ймовірно, так воно і є. Уникайте скорочених посилань, які пропонують безкоштовні подарунки або інші привабливі можливості.

Памʼятайте, краще бути обережним та не ризикувати заразити компʼютер шкідливими програмами, адже внаслідок цього можна втратити важливі дані. Уважно перевіряйте скорочені посилання, особливо якщо вони надійшли з незнайомих або підозрілих джерел.

У Мінюсті зазначили, що варто бути обережним та не ризикувати заразити комп’ютер шкідливими програмами, адже внаслідок цього можна втратити важливі дані. Варто уважно перевіряти скорочені посилання, особливо якщо вони надійшли з незнайомих або підозрілих джерел.

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