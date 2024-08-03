Практика судів
  1. У світі

Байден попередив Нетаньягу, що Ізраїль ризикує залишитися без допомоги США в разі ескалації на Близькому Сході, — ЗМІ

13:24, 3 серпня 2024
Як повідомляється, президент США Джо Байден зажадав від прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу припинити ескалацію напруженості в регіоні і негайно рухатися до угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.
Байден попередив Нетаньягу, що Ізраїль ризикує залишитися без допомоги США в разі ескалації на Близькому Сході, — ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Джо Байден вимагає від прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не допустити ескалацію напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє Axios.

За даними видання, під час "жорсткої розмови" Байден зажадав від прем'єр-міністра Ізраїлю припинити ескалацію напруженості в регіоні і негайно рухатися до угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Ґазі.

Зазначається, що Байден та його ключові помічники "глибоко розчаровані" наслідками вбивств в Бейруті і Тегерані, які сталися менш ніж через тиждень після першого візиту Нетаньягу в Овальний кабінет за останні чотири роки.

Видання пише, що американські офіційні особи не оплакують смерть ані головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра, який був причетний до вбивства 241 морського піхотинця США в Бейруті в 1983 році, ані політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Але вони вважають, що Нетаньягу тримав Байдена в невіданні щодо своїх планів.

Як повідомляється, президент США сказав ізраїльському прем'єру, що Штати допоможуть Ізраїлю відбити іранську атаку, але після цього він не очікує подальшої ескалації з ізраїльської сторони, а навпаки, сподівається на негайний рух до угоди про звільнення заручників.

Байден також попередив Нетаньягу, що якщо він знову піде на ескалацію, йому не варто розраховувати на допомогу США.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо позичальник вважає відмову банку від надання йому кредиту необґрунтованою, він має право вимагати відшкодування збитків, а не реального виконання зобов’язання – Верховний Суд

Банк припинив видавати кредит у зв’язку з розпорядженням НБУ, яким рекомендовано банкам відмовитися від укладення договорів про відкриття кредитних ліній і надання інших безумовних кредитних зобов’язань, з метою захисту інтересів вкладників та кредиторів та нейтралізації впливу фінансової кризи.

У суддів Київського окружного адміністративного суду буде по два помічники, але тимчасово – РСУ

Додаткові помічники потрібні суддям КОАС для розгляду тисяч справ, які були передані з ліквідованого ОАС Києва.

Суд розглянув позов про блокування зарплатної картки працівника телемарафону за несплату штрафу, накладеного ТЦК

Зарплатну картку чоловіка було заблоковано внаслідок несплати штрафу ТЦК за порушення правил військового обліку, але він вважав, що має право на бронювання, бо є працівником телемарафону.

Межі дискреції ВККС у конкурсній процедурі добору на посаду судді не можуть бути неосяжними – позиція Верховного Суду

ВККС визнала порушенням відкриття кандидатом на сайті парламенту рішення КСУ під час іспиту в межах добору – Верховний Суд частково задовольнив позов проти ВККС.

У Міноборони не можуть чітко відповісти, коли з’явиться автоматична відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків

Громадяни вимушені їхати до ТЦК з пакунками документів, аби попросити про відстрочку, яка за законодавством вже могла б оформлюватися в автоматичному режимі шляхом взаємодії між реєстрами.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду