Байден попередив Нетаньягу, що Ізраїль ризикує залишитися без допомоги США в разі ескалації на Близькому Сході, — ЗМІ

Як повідомляється, президент США Джо Байден зажадав від прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу припинити ескалацію напруженості в регіоні і негайно рухатися до угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.

Президент США Джо Байден вимагає від прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу не допустити ескалацію напруженості на Близькому Сході. Про це повідомляє Axios.

За даними видання, під час "жорсткої розмови" Байден зажадав від прем'єр-міністра Ізраїлю припинити ескалацію напруженості в регіоні і негайно рухатися до угоди про звільнення заручників і припинення вогню в Ґазі.

Зазначається, що Байден та його ключові помічники "глибоко розчаровані" наслідками вбивств в Бейруті і Тегерані, які сталися менш ніж через тиждень після першого візиту Нетаньягу в Овальний кабінет за останні чотири роки.

Видання пише, що американські офіційні особи не оплакують смерть ані головного військового командира "Хезболли" Фуада Шукра, який був причетний до вбивства 241 морського піхотинця США в Бейруті в 1983 році, ані політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Але вони вважають, що Нетаньягу тримав Байдена в невіданні щодо своїх планів.

Як повідомляється, президент США сказав ізраїльському прем'єру, що Штати допоможуть Ізраїлю відбити іранську атаку, але після цього він не очікує подальшої ескалації з ізраїльської сторони, а навпаки, сподівається на негайний рух до угоди про звільнення заручників.

Байден також попередив Нетаньягу, що якщо він знову піде на ескалацію, йому не варто розраховувати на допомогу США.

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