Практика судов
  1. В мире

Байден предупредил Нетаньяху, что Израиль рискует остаться без помощи США в случае эскалации на Ближнем Востоке, — СМИ

13:24, 3 августа 2024
Как сообщается, президент США Джо Байден потребовал от премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху прекратить эскалацию напряженности в регионе и немедленно двигаться к соглашению об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.
Байден предупредил Нетаньяху, что Израиль рискует остаться без помощи США в случае эскалации на Ближнем Востоке, — СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Джо Байден требует от премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не допустить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, во время "жестокого разговора" Байден потребовал от премьер-министра Израиля прекратить эскалацию напряженности в регионе и немедленно двигаться к соглашению об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Отмечается, что Байден и его ключевые помощники "глубоко разочарованы" последствиями убийств в Бейруте и Тегеране, произошедших менее чем через неделю после первого визита Нетаньяху в Овальный кабинет за последние четыре года.

Издание пишет, что американские официальные лица не оплакивают смерть ни главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра, причастного к убийству 241 морского пехотинца США в Бейруте в 1983 году, ни политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Но они считают, что Нетаньяху держал Байдена в неведении относительно своих планов.

Как сообщается, президент США сказал израильскому премьеру, что Штаты помогут Израилю отразить иранскую атаку, но после этого он не ожидает дальнейшей эскалации с израильской стороны, а наоборот, надеется на немедленное движение к соглашению об освобождении заложников.

Байден также предупредил Нетаньяху, что если он снова пойдет на эскалацию, ему не стоит рассчитывать на помощь США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если заемщик считает отказ банка от предоставления ему кредита необоснованным, он имеет право требовать возмещения ущерба, а не реального исполнения обязательства – Верховный Суд

Банк прекратил выдавать кредит в связи с распоряжением НБУ, которым рекомендовано банкам отказаться от заключения договоров об открытии кредитных линий и предоставлении других безусловных кредитных обязательств с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов и нейтрализации влияния финансового кризиса.

У судей Киевского окружного административного суда будет по два помощника, но временно – Совет судей

Дополнительные помощники нужны судьям КОАС для рассмотрения тысяч дел, переданных из ликвидированного ОАС Киева.

Суд рассмотрел иск о блокировании зарплатной карты работника телемарафона за неуплату штрафа, наложенного ТЦК

Зарплата мужчины была заблокирована в результате неуплаты штрафа ТЦК за нарушение правил военного учета, но он считал, что имеет право на бронирование, так как является работником телемарафона.

Пределы дискреции ВККС в конкурсной процедуре отбора на должность судьи не могут быть необъятны – позиция Верховного Суда

ВККС признала нарушением открытие кандидатом на сайте парламента решения КСУ во время экзамена в рамках отбора – Верховный Суд частично удовлетворил иск против ВККС.

В Минобороны затрудняются четко ответить, когда появится автоматическая отсрочка от мобилизации для лиц с инвалидностью, студентов и многодетных родителей

Граждане вынуждены ехать в ТЦК со свертками документов, чтобы попросить об отсрочке, которая по законодательству уже могла бы оформляться в автоматическом режиме путем взаимодействия между реестрами.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Гетьман
    Руслан Гетьман
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олег Курко
    Олег Курко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду