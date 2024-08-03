Байден предупредил Нетаньяху, что Израиль рискует остаться без помощи США в случае эскалации на Ближнем Востоке, — СМИ

Как сообщается, президент США Джо Байден потребовал от премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху прекратить эскалацию напряженности в регионе и немедленно двигаться к соглашению об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Президент США Джо Байден требует от премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху не допустить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Axios.

По данным издания, во время "жестокого разговора" Байден потребовал от премьер-министра Израиля прекратить эскалацию напряженности в регионе и немедленно двигаться к соглашению об освобождении заложников и прекращении огня в Газе.

Отмечается, что Байден и его ключевые помощники "глубоко разочарованы" последствиями убийств в Бейруте и Тегеране, произошедших менее чем через неделю после первого визита Нетаньяху в Овальный кабинет за последние четыре года.

Издание пишет, что американские официальные лица не оплакивают смерть ни главного военного командира "Хезболлы" Фуада Шукра, причастного к убийству 241 морского пехотинца США в Бейруте в 1983 году, ни политического лидера ХАМАС Исмаила Хании. Но они считают, что Нетаньяху держал Байдена в неведении относительно своих планов.

Как сообщается, президент США сказал израильскому премьеру, что Штаты помогут Израилю отразить иранскую атаку, но после этого он не ожидает дальнейшей эскалации с израильской стороны, а наоборот, надеется на немедленное движение к соглашению об освобождении заложников.

Байден также предупредил Нетаньяху, что если он снова пойдет на эскалацию, ему не стоит рассчитывать на помощь США.

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