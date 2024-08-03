Как распознать опасные сокращенные ссылки в интернете и уберечься от мошенников

Одним из советов Минюста является использование расширения браузера.

Министерство юстиции Украины отмечает, что злоумышленники используют сокращенные ссылки, чтобы скрыть мошеннические.

Из-за сокращения мошенники могут легко скрыть вредоносные вебсайты или фишинговые страницы под короткими URL-адресами, используя такие популярные сервисы, как “Bitly” или “Cuttly”. Поэтому следует проверять подобные ссылки перед тем, как перейти по ним:

1. Узнайте полную ссылку:

используйте сервис Unshorten.it для получения полного адреса ресурса (для этого нужно вставить сокращенную ссылку в соответствующее поле на вебсайте Unshorten.it);

убедитесь, что домен выглядит надежно. Ищите такие известные домены, как bit.ly, ow.ly. Избегайте подозрительных доменов с орфографическими ошибками или случайными символами.

2. Проверьте репутацию ресурса, на который можно перейти по ссылке:

выполните поиск в Google по полной ссылке. Ищите отзывы пользователей или предупреждения о вредоносных программах;

проверьте вебсайт с помощью инструмента онлайн-проверки безопасности, например «VirusTotal»: https://www.virustotal.com/gui/home/upload.

3. Используйте расширение браузера – установите необходимое расширение, сканирующее сокращенные ссылки на надежность, например urlscan.io. Это расширение может предупредить вас, прежде чем вы перейдете по подозрительной ссылке.

4. Будьте осторожны с неизвестными источниками – не переходите по сокращенным ссылкам из неизвестных источников. Например, с электронной почты, сообщений в социальных сетях или подозрительных вебсайтов.

5. Доверяйте своей интуиции – если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, то, вероятно, так и есть. Избегайте сокращенных ссылок, предлагающих бесплатные подарки или другие привлекательные возможности.

В Минюсте отметили, что следует осторожничать и не рисковать заразить компьютер вредоносными программами, ведь вследствие этого можно потерять важные данные. Следует внимательно проверять сокращенные ссылки, особенно если они поступили из незнакомых или подозрительных источников.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.